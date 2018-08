esër në ora 12, në sallën e konferencave në “Bushi Resort”, Aleanca për Shqiptarët mban mbledhjen e radhës së Kuvendit Qendrorë, njofton Medial.mk.

Në këtë Kuvend do të diskutohet për çështjen e Referendumit dhe do të merret vendim nga Kuvendi Qendrorë. Pas mbledhjes kryetari i ASH, Ziadin Sela do të informojë gazetarët për vendimin dhe do ti përgjigjet pyetjeve të tyre./Medial.mk/