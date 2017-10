ASH: Nuk përkrahim një shërbëtor të VMRO-së siç ështe Elvis Bajram

Në lidhje me informacionin që qarkullon në media rreth deklaratës së Elvis Bajram, djali i një sherbetorit të VMRO-DMPNE-së siç është Amdi Bajram, se gjoja Aleanca për Shqiptarët do e përkrahë atë në Komunën e Shutkës, informojmë opinionin se Aleanca për Shqiptarët reagon ashpër ndaj deklaratave të Elvis Bajramit si tentim për të manipuluar votuesit e tij, duke i bërë thirje që asnjëherë më mos tentoj ta njollosë emrin e Aleancës për Shqiptarët. Gjithashtu, dënojmë ashpër gjuhen e shpifjes se disa mediumeve qe vite me rradhe i kanë sherbyer VMRO-DPMNE dhe shërbetoreve te tyre të BDI-së. BDI në mënyrë sistematike nga friga e humbjes prej Aleancës për Shqiptarët, vazhdimisht po paguan lajme dhe portale, për ta goditur Aleancën për Shqiptarët duke inputuar një logjikë të sëmurë paradoksale inekzistent për koalicion me VMRO DPMNE. Njoftojmë opinionin se Aleanca për Shqiptarët nuk ka dhe në asnjë mënyrë nuk mund të ketë koalicion me ato struktura politike që tentuan ta likuidojnë fizikisht me 27 Prill liderin e Aleancës për Shqiptarët z.Ziadin Selën. Individ apo kandidat jo shqiptar në asnjë mënyrë nuk kanë të drejtë keqperdorin emrin e Aleances per Shqiptaret për të përhapur mjegulla politike. Nga Kumanova deri ne Manastir mbështesim dhe bëjmë thirje për tu votuar vetëm kandidati shqiptar.