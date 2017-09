Askush nuk guxon të ketë monopol mbi politikën

Sot njerëzit flasin lirshëm për gjithçka dhe thuhet se nuk ka më tema tabu apo tema të paprekshme siç kishte në kohërat e mëparshme.Por si duket kjo nuk është kështu sepse fatkeqsisht ne edhe tani akoma kemi tema të tilla tabu dhe atë për shumë qështje tjera që i përkasin kohës së sotme.Këto tema nuk janë të ngjashme sikurse ato të mëparshmet por megjithate ka tema për të cilat disa individ kanë vënë veto dhe nuk lejojnë që të flitet për to.E tillë është tema e pjesmarrjes së individëve në jetën politike për të cilën dikush mendon se duhet të jetë temë e rezervuar vetëm për ta e jo edhe për individ të tjerë. Askush nuk e thotë zhurmëshëm por disi me gjysëm zëri disa tentojnë të thotë këtë gjë. Stop kjo është temë e ndaluar për debat,ne themi se pjesmarrja në jetën politike fillon dhe përfundon me ne e ju të tjerët nuk keni çfar kërkoni në të. Edhe pse qështje apo tema të rezervuara në të kaluarën kishte vetëm për një kategori të caktuar njerëzish ato janë riaktualizuar edhe tani në kohën e sotme dhe atë në një kohë kur të gjithë flasin për Demokraci. Edhe pse Demokratët e vërtetë thonë se askush por as mbreti më absolut nuk guxon ti përjashtoj individët nga pjesmarrja në jetën politike kjo fatkeqsish sërish po ndodhë. Sipas tyre kjo nuk guxon të jetë e rezervuar për një numër të kufizuar individësh por se çdo individ i aftë psiqikisht dhe intelektualisht ka të drejtë të garantuar që të merr pjesë në jetën politike dhe të vendos për të gjitha qështjet shtetërore dhe publike që e tangojnë atë dhe të gjithë anëtarët e tjerë të shoqërisë.Në praktikën bashkëkohore dhe demokratike logjika e përjashtimit posaqërishrisht ajo e përjashtimit të individëve nga jeta politike duhet të jetë e shmangur sepse formalo-juridikisht të gjithë kanë të drejtë të marrin pjesë në ambientin politik dhe të kontribuojnë me veprime e akte konkrete për të mirën dhe përparimin e gjithë shoqërisë.Këtu asnjë individ nuk mund ti thotë asnjë individi tjetër ej stop ti nuk ke të drejtë në pjesmarrje sepse kjo e drejtë është ekskluzive e imja dhe se vetëm un kam të drejtë në pjesmarrje në jetën publike dhe askush tjetër.Gjithashtu në një sistem të mirëfilltë demokratik nuk guxon të egzistojnë monopole. Ambientin politik askujt nuk ja ka krijuar nëna e tijë që të mund të thotë ju të tjerët nuk keni qfar kërkoni këtu se kjo është sferë e aktivitetit shoqëror që më takon eksluzivisht vetëm mua dhe askujt tjetër.Më kujtohet një ngjarje e zakontë nga jeta e përditshme që ka ndodhur para disa kohësh. Atë kohë shërbimi ushtarak ishte i obligueshëm në aspekt ligjor në vendin tonë dhe me këtë rast të gjithë individët e aftë fizikisht e psiqikisht ishin të obliguar të shkonin në ushtri. Njërit prej komshive të mi i kishte ardhur ftesa për të shkuar në shërbim ushtarak dhe filloi të lëvdrohej se kinse paraprakisht e kishin caktuar të shërbente në kazermë si Dhjetar. Unë duke folur me një komshi tjetër timin për këtë qështje i thash se komshiu që po shkonte në shërbim ushtarak do të shërbente atje si Dhjetar e ky komshiu tjetër si në shaka më pyeti. Pse po kush e ka caktuar këtë ashtu athua mamaja e tij. Edhe unë disa individ të tanishëm që janë të angazhuar në politikë dhe po mundohen të mbajnë monopol mbi jetën politike dua ti pyes ngjajshëm Hë more të nderuar po kush ua ka dhënë këtë të drejtë ti përjashtoni të tjerët nga jeta politike athua mamatë e juaja e kanë bërë këtë. Këta në vazhdim dua ti përkujtoj se të njëjtit asnjë individ nuk kanë të drejtë ta përjashtojnë nga jeta politike apo nga pjesmarrja në procesin e vendim-marrjes për qështje që kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm publik dhe shtetëror.Këtu në këtë sferë pjesmarrja duhet të jetë e lirë apo siq thuhet në gjuhën angleze FREE. Gjithashtu në kohërat më të lashta disa individ diktator e merrnin guximin të thonin edhe këtë gjë: Këtu un jamë kryesori dhe të gjithë të tjerët janë vartësit e mi apo se un jam shteti dhe se vetëm un kamë të drejtë ekskluzive të vendos për gjithqka në jetën shoqërore ndërsa të tjerët duhet të më binden dhe të më nënshtrohen vetëm mua. Quditërisht kjo logjikë e të menduarit egziston edhe sot e kësaj dite pra quditërisht dhe fatkeqësisht disa individ të tanishëm jo heshturazi por shumë zëshëm e marrin guximin ta thonë të njëjtën gjë duke harruar se përveq tyre edhe njerëz apo individ të tjerë kanë të drejtë të marrin pjesë në jetën shoqërore dhe të merren me politikë sepse këtë ua mundëson Demokracia pjesmarrëse apo në gjuhën angleze e njohur si Participative democracy.Prandaj le të hapen dyert cep më cep dhe të gjithë të marrim pjesë lirshëm në jetën politike. Qytetar të nderuar prishni monopolet shabllonet dhe tabutë sepse askush sot nuk ka të drejtë në to.Ndërsa politika është aktivitet shoqëror dhe njerëzor ku të gjithë individët kanë të drejtë të marrin pjesë në të dhe të kontribuojnë për arritjen e të mirës së përgjithshme.