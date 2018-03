”Assadi vazhdon dhunën e ushtruar nga babai i tij në Siri”

Nuk harrojnë dot dhunën e përjetuar gratë të cilat gjatë periudhës së Hafiz al Asadit dhe Bashar al Asadit në mënyrë të jashtëligjshme janë mbajtur në burgje dhe janë torturuar në Siri.

Fati i ngjashëm i bashkon Lama Anadanin, e cila në periudhën e Hafiz al Asadit u burgos për 9 vite pasi ishte opozitare dhe Aide Haxh Jusufin e cila u arrestua nga regjimi i Bashar al Asadit dhe përjetoi torturë për 6 muaj. Që të dyja presin me shpresë ditën kur do të lirohen gratë e burgosura siriane.

Dy prej grave të cilave në një natë u është shkatërruar jeta, Jusuf dhe Anadani, përpiqen të vazhdojnë jetën në Turqi ku momentalisht janë të strehuara. Duke lënë anash dhimbjet e tyre, Jusuf dhe Anadani vazhdojnë përpjekjet për shpëtimin e grave të arrestuara në Siri.

Me pjesëmarrjen e tyre në evente të ndryshme në Gaziantep dhe me ndarjen e përjetimeve të tyre nëpërmjet rrjeteve sociale, ato përpiqen që të mos harrohen dhimbjet e jetuara në Siri.

Në deklaratën për AA, Aide Haxh Jusuf, bëri të ditur që për 6 muaj ka qëndruar në burgun e Humusit dhe se për këtë periudhë të shkurtër, ka përjetuar vuajtje të mëdha. Duke thënë se është burgosur pasi ishte infermiere, Jusuf shtoi: “U burgosa për kot. Në mua kanë provuar me dhjetëra metoda torturimi.”

“Kanë përdhunuar vajza të reja të cilat mund të thuhet se ishin fëmijë. Ne nuk mund të bënim asgjë. Mua dhe motrës sime na kanë bërë tortura të llojllojshme. Mua më liruan me shkëmbim. Gjëja më e vështirë në Siri është të qenit grua. Në fakt, më e dhimbshmja është që pas daljes që aty, njerëzit nuk na shikojnë në fytyrë. Sillen sikur ne jemi fajtore. Përjashtohemi nga shoqëria. Meqë burri im mbështeste regjimin, para 1 viti e gjysmë i mora tre fëmijët dhe erdha u strehova në Turqi. Asnjëherë nuk do t’i harroj gratë e atjeshme e sidomos vajzat e reja. Ne përpiqemi që të bëhemi zëri i tyre. Asnjëherë nuk do t’i harrojmë ato”, u shpreh Jusuf, duke theksuar që ka qenë dëshmitare e vuajtjeve të mëdha.

– “Isha e burgosur për 9 vite”

Duke bërë të ditur që në periudhën e Hafiz al Asadit, ishte e burgosur për 9 vite sepse ishte opozitare, Lama Anadani tha se që nga ajo ditë, vuajtjet nuk kanë ndryshuar aspak.

Ajo tha se është shumë e ndjeshme ndaj të drejtave të femrave pasi ushtron profesionin e avokates dhe shtoi: “Në vitin 1981 hyra në burg dhe nuk munda të dal për 9 vite. Me vite nuk mbaronin dhuna e torturat. Më kanë ulur në ulëse elektrike dhe më kanë rrahur duke më rrotulluar si top.”

Anadani rrëfeu që ka marrë pjesë edhe në protestat kundër Bashar al-Asadit dhe theksoi që vuajtjet e femrave i ka të dëshmuara me dokumente. Duke pohuar që për të mbrojtur nderin e saj, 4 vite më parë është strehuar në Turqi, shtoi:

“Në burgje, regjimi kryen tortura të llojllojshme dhe përdhunime ndaj grave. Gratë atje nuk vdesin vetëm një ditë, por për çdo ditë. Ka një numër të madh të grave të burgosura. Nuk duhen harruar ato, duhen nxjerrë jashtë. Janë në gjendje shumë të keqe psikologjike. Përjashtohen nga shoqëria. Ato përjetojnë vuajtje edhe pas daljes nga burgu. Ka 6 vite që nuk marr lajm nga bashkëshorti im. Përpiqem të jetoj vetëm me vajzën time. Dëshira e vetme e imja është lirimi i atyre grave.”