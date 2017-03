Atdhe Nuhiu flet pas humbjes ndaj Islandës (VIDEO)

Atdhe Nuhiu, përfaqësuesi i Kosovës në futboll ka marrë pjesë në emisionin sportiv “2 me 1” në RTV 21, ku ka folur për ndeshjen kundër Islandës, të premten në Shkodër, përcjell gazeta “Lajm”.

Sulmuesi shtatëlartë që i shënoi gol islandezëve tha se Kosova ka një skuadër të talentuar dhe se duhet durim për arritjen e rezultateve të mira.

“Rezultati s’ishte i mirë në Shkodër. Mirëpo, ajo që më pëlqeu është se ekipi ynë ka lojtarë të talentuar në fazën ofensive. Na duhet më shumë kohë që si ekip të jemi sa më shpesh në grumbullime, sepse me pesë-gjashtë ditë bashkë nuk mund të pritet mrekulli sikur të ishe edhe trajneri më i mirë në botë. Unë besoj se në të ardhmen ka me qenë edhe më mirë”, tha Atdhe Nuhiu, përfaqësues i Kosovës.

“Pika e parë është se ekipi më ka pritur shumë mirë. Kosova është ekip me karakter”, tregoi Nuhiu, sulmuesi i skuadrës angleze Sheffield Wednesday, për pritjen në përfaqësuese. /lajm