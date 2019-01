Fëmijët me autizëm mund të diagnostikohen në lindje me një testim të thjeshtë dëgjimi, sipas hulumtimeve të reja.

Kjo do të mundësonte që trajtimet të fillojnë vite para se të zhvillohen simptomat – kur ata kanë më shumë gjasa të punojnë.

Teknika mat ndryshimet e presionit në veshin e mesëm si përgjigje ndaj tingujve – vlerësimi i ndjeshmërisë dhe përgjigjes në një gamë të gjerë frekuencash.

I njohur si akustik, testimi refleks është jo invaziv kështu që mund të përdoret në foshnje pa rrezikuar shëndetin e tyre.

Ekziston një lidhje e fortë midis mosfunksionimit auditiv dhe autizmit që sugjeron të sapolindurit me çështjet e dëgjimit mund të monitorohen për çrregullimin neuro-zhvillimor.

Profesor i anatomisë Randy Kulesza në Kolegjin e Liqenit Erie të Mjekësisë Osteopatike në Pensilvani, shpreson se kjo do të çojë në një program të shqyrtimit për të gjithë fëmijët.

“Veçanërisht në fillim të jetës truri është shumë plastik – domethënë intervenimet e duhura të hershme mund të trajtojnë fjalë për fjalë nga këto deficite. Personi mund të mos jetë tipikisht neuro-tipik, por ndërhyrje të tilla mund të përmirësojnë funksionin”, pohon ai.

Fëmijët me ASD (çrregullimi i spektrit të autizmit) kanë probleme me komunikimin, ndërveprimin shoqëror dhe janë të prirë ndaj sjelljeve të përsëritura.

Por shumica e rasteve nuk janë konfirmuar deri pas moshës katërvjeçare që nënkuptojnë se terapitë korrigjuese fillojnë më vonë – duke vonuar ndikimin e tyre potencial.

Disa nga shenjat më të hershme dhe më të qëndrueshme përfshijnë dëgjimin, por shumica e testeve mbështeten në fjalimin – duke i bërë ato të paefektshme të shumë të vegjël.

Refleksi akustik është një tkurrje e pavullnetshme e muskujve në vesh kur flasim – ose dëgjojmë zhurma të forta.

Muskujt tërhiqen fort brenda ‘veshit të mesëm’ për të mbrojtur makinën delikate të veshit të brendshëm nga dëmtimi. Ata përdoren më së shumti kundër tingujve më të thellë dhe me frekuencë të ulët – të tilla si një objekt i rëndë që godet me dyshemenë.

“Ne e dimë se shumica dërmuese e njerëzve me autizëm kanë një lloj problemi të dëgjimit të lidhur me anomalitë në tru. Kjo do të thotë që këto çështje do të jenë të pranishme dhe të dallueshme në lindje “, tha Kulesza.

Organizatat bamirëse vlerësojnë rreth 700,000 njerëz janë të prekur nga autizmi në Britaninë e Madhe – rreth një në çdo 100 vetë. Në SHBA janë 3.5 milionë.

Autizmi është katër herë më i zakonshëm te djemtë. Nuk ka ‘kurë’ për terapinë e të folurit dhe gjuhës, por terapia profesionale dhe mbështetja arsimore janë në dispozicion për të ndihmuar fëmijët dhe prindërit.