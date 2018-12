Një 18 vjeçar i komunitetit ashkali është dënuar me 7 vjet burg, pasi ishte përfshirë në një grabitje të ‘MoneyGram’ në Podujevë, duke vjedhur 430 euro, ka raportuar dje Gazeta Express.

Kjo ka ngjallur reagime te disa deputetë dhe shoqëria civile, të cilët e konsiderojnë absurde, pasi sipas tyre amnistohen zyrtarët që keqpërdorin miliona ndërsa dënon një 18 vjeçar për 430 euro.

Për këtë ka reaguar avokati Arianit Koci.

Përmes një postimi në Facebook, Koci ka thënë se grabitja me armë e ka minimumin e dënimit 7 vjet.

“Dënimi i pjesëtarit të komunitetit ashkali për vjedhjen e 430 eurove, u dënua nga shumë individë, duke përfshirë edhe politikan – për shkak se aludohet që një dënim prej 7 vitesh për “vetëm” atë shumë, është dënim drakonik, dhe kjo është bërë për shkak të kinse racizmit të gjykatës. Kjo nuk është aspak e saktë! Së pari, si duket, nuk kemi të bëjmë me vjedhje por me grabitje, sipas të gjitha gjasave grabitje e armatosur”, ka shkruar Koci.

Ai ka sqaruar se për grabitje me armë kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej shtatë (7) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

“Sidoqoftë, pa dashur të hy në çështjen se a është i dënuari në shkallë të parë, fajtor apo jo, më duhet të sqaroj: Neni 329 paragrafi 3 i Kodit Penal parasheh se kushdo që kryen veprën penale të grabitjes, dhe vepron si anëtar i grupit ose i cili ka me vete armën apo mjetin e rrezikshëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej shtatë (7) deri në dymbëdhjetë (12) vjet: Pra, grabitja me armë e ka dënimin e paraparë ligjor, minimum shtatë (7) vjet”.

“Nuk është me rëndësi sa është vlera. Sidoqoftë, problem tjetër është fajësia apo pafajësia e të dënuarit në shkallë të parë. I njëjti ka të drejtë në ankesë! Mund edhe mos të jetë fajtor. Aty vendosin gjykatat e instancave më të larta. Prandaj, nuk mjafton vetëm t’iu rrisim rrogat gjykatësve. Duhet edhe t’iu besojmë”, ka shkruar Koci.