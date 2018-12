Azilanti Nikolla Gruevski darkon në një restorant të shtrenjtë në Budapest ndërsa lëvizë me makinë me shofer, shkruan Gazeta Lajm. Këto informacione janë përhapur nëpër mediat online, pas videos dhe fotot së Gruevskit në Hungari që u publikuan dje dhe sot. Ish kryeministri Gruevski është parë këto dy ditë në zonat me te shtrenja dhe me luksoze në kryeqytetin hungarez. Gazetarët e redaksisë 24.hu disa çaste më parë kanë publikuar videon që mund ta shikoni më poshtë.



