Kamera e ekipit të portalit Lajm.tv ka filmuar sot një “babagjysh’ të Vitit të Ri, teksa po hynte në ndërtesën e Gjykatës së Shkupit. Ai në duar mbante një thes që duhej të ishte me dhurata dhe disa dokumente, por nuk dihet se çfarë e kishte sjellë në gjykatë. Duke pasur parasysh se gjykatat e Shkupit këtë vit kanë qenë shumë të frekuentuara nga politikanët e dyshuar per shume krime, këta të fundit takimit me “babagjyshin” me siguri do t’i gëzoheshin sikur fëmijët që kërkojnë nga ai t’ua ploësojë dëshirat. Kur janë në pyetje paditë, ndoshta edhe ata që deri dje ishin të paprekshëm mund të besojnë se “babagjyshi” mund t’i shpëtojë. Megjithatë, më mirë do të ishte sikur në vitin 2019 “babagjyshi” të mos ndërhynte fare në punën e drejtësisë.

