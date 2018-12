Babai i komandantit Mujë Krasniqi, Halil Krasniqi ka folur rreth Ushtrisë së Re të Kosovës.

Ai, ka thënë që ai person që nuk e do ushtrinë e Kosovës nuk e do askënd, as Zotin, dhe që nuk duhet ta gënjej popullin.

“Kush nuk e do ushtrinë nuk e do as Zotin as kombin, as fëmijën e vet, as lirinë e as Kosovën. Ai që nuk e do lirinë le ta mbyllë gojën dhe të mos flet shqip”, ka thënë Halil Kransiqi.

Ai ka shtuar se është amanet i atyre që dhanë jetën për liri që ta duan vendin e tyre.