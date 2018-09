Babë e bir shqiptarë kërkojnë gratë e tyre: Kanë ikur në Itali e nuk përgjigjen

Një 40-vjeçar së bashku me të atin kanë denoncuar ditën e sotme dy gratë e tyre në emisionin “Me zemër të hapur”, duke i akuzuar ato për braktisje. Ferdinandi, i cili është baba i dy vajzave të mitura thotë se bashkëshortja e tij është larguar nga shtëpia që prej marsit të këtij viti dhe nuk është interesuar më për të.

Sipas tij pas martesës në vitin 2004 gjithçka shkonte mirë deri në momentin që ajo i tha se do të shkonte tek vëllai në Itali dhe jo vetëm që nuk u kthye më por as nuk i hapi më telefonin. Një muaj pas largimit të gruas 40-vjeçari denoncoi zhdukjen e bashkëshortes, mirëpo nëna e tij tërhoqi denoncimin duke thënë se Enkeleda interesohej për vajzat dhe se do ta merrte familjen në Itali.

Jo vetëm kaq, por e ëma ka dorëzuar kërkesën për divorc me babanë e Ferdinandit pas kaq vitesh martesë, ndonëse janë në një moshë të thyer.

Ai tregoi:

Mamaja ime është njohur me njerëzit e gruas në Llixha. Si njerëz janë shumë të mirë vjehrri me vjehrrën edhe dajallarët. Kur i erdhi i ati në mars me tha që do iki tek babi. Vajta e çova poshtë. Pas nja dy ditësh më thotë që desha të ikja nja 5 ditë në Itali tek babi. I thashë ik se për pesë ditë do bëjmë hall. Më datë 17 mars ka ardhur e ka marrë i ati me gjithë vëllain dhe më 18 ka ikur në Rinas. Prit pesë ditë, prit 10 ditë asgjë. Nuk kam pasur më asnjë lloj komunikimi. E telefonova, njëherë s’ma hapi. E telefonova herën e dytë më dolën mbesat dhe flisnin italisht. Pasi iku mendova se do kthehej. Pas një muaj i kam shkuar oficerit të policisë gjyqësore dhe i kam thënë këtu e kam hallin dhe bëra kallëzimin. E merr mami dhe i thotë ta heq denoncimin se nusja ime interesohej për vajzat. Kur pyes policin se çfarë u bë, më tha që të rri urtë se do të arrestoj ty.”

Njëlloj si e shoqja edhe nëna e tij ka ikur nga shtëpia pa u interesuar për familjen. Babë e bir mendojnë se dy gratë po fshehin diçka por pa treguar se çfarë është ajo.