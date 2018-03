Bajrami: Kundër ‘Skopje’-s duhet të arrijmë fitore

Klubi i futbollit Shkupi ndeshjen e tij do ta luaj si nikoqirë në Tetovë, ditën e diel. Në këtë takim do të debutoj trajneri Zekirja Ramadani, i cili vjen në vend të Ardian Nuhiut.

Futbollisti me përvojë Muharem Bajrami deklaroi se çdo rezultat tjetër përveç fitores kundër fenerxhiut do të dështim për ta.

“Sigurisht se ekipi i ‘Skopje’-s në këtë stinor pranveror po luan shumë mirë, ku ka arritur një fitore dhe katër barazime. Kjo flet për seriozitetin që ka ‘Skopje’, pa marrë parasysh se është në pozitën e fundit. Ne si skuadër për momentin jemi në pozitën e katërt dhe shpresojmë se Shkëndija do të fitojë edhe titullin e Kupës, që do t’i mundësojë pozitës së katërt automatikisht dalje në Evropë. Prandaj ne në ndeshjen kundër ‘Skopjes’ duhet të arrijmë fitore, pasi çdo rezultat tjetër do të ishte dështim”, theksoi Bajrami.

Ndeshjet, java e 24-t

E shtunë, ora 14:00

Akademija Pandev-Pelister

Vardar-Renova

Shkëndija-Sileks

Pobeda-Rabotnicki

e diel, ora 14:00

Shkupi-Sileks

Renditja;

Shkëndija 59

Vardar 43

Sileks 36

Shkupi 29

Rabotnicki 28

Akademija Pandev 28

Renova 25

Pobeda 22

Pelister 21

Skopje 17