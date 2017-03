Balaj: Grupi është i fortë, nuk kemi probleme

Çështja më e nxehtë në kombëtare pas humbjes me tw kaltwrit është largimi i Taulant Xhakës dhe Amir Abrashit, të cilët nuk ishin të kënaqur me stolin kundër Italisë dhe preferuan të mos udhëtojnë me grupin për sfidën miqësore me Bosnjën të martën në “Elbasan Arena”. Sulmuesi shkodran Bekim Balaj thotë se grupi është në harmoni dhe nuk ka përçarje pavarësisht dy largimeve: “Unë nuk e di arsyen e vërtetë pse Xhaka dhe Abrashi u larguan nga grumbullimi. Atmosfera në skuadër është e mirë, siç ka qenë gjithmonë. E kemi treguar përherë se kemi ecur mirë dhe kemi arritur rezultate falë grupit të mirë qe kemi krijuar gjatë këtyre viteve. Se një apo dy lojtarë mund të mos jenë pjesë e ekipit për arsyet e tyre, grupi vazhdon të jetë i fortë dhe të gjithë bashkë shohim përpara”.Balaj e pranon se dëshira ishte e madhe për të luajtur kundër të kaltërve, por theksoi se detyra e tij është të jap maksimumin në stërvitje, pastaj nëse luan apo jo vendos vetëm De Biasi: “Kur je pjesë e Kombëtares, normalisht dëshira është e madhe për të dhënë kontribut në çdo ndeshje. Aq më tepër në ndeshje të nivelit të tillë si Italia, që është ëndërr për gjithsecilin nga ne. Duke u kthyer në fëmijërinë tonë, jemi rritur me kampionatin italian. Dëshira ishte e madhe, gjithsesi zgjedhja e trajnerit ishte që të mos luaja në atë ndeshje. Tani vazhdojmë përpara, shohim ndeshjet e tjera“.Shqipëria gjithmonë ka vuajtur për të gjetur golin, ndaj Italisë u regjistruar ndeshja e tretë radhazi që kuqezinjtë nuk shënojnë. “Mund të them se në atë ndeshje deri diku ishim edhe të pafat, pasi disa mundësi na u dhanë. Megjithatë nuk duhet të gjejmë fajtorin nëse është sulmi apo mesfusha. Ne luajmë si ekip, si kolektiv, dhe kur shënojmë është merita e të gjithëve. Sulmuesi thjesht duhet ta finalizojë. Cikalleshi dhe Roshi që ishin pjesë e sulmit nuk e kishin fatin me vete, pasi ndeshja mund të merrte një rrjedhë tjetër. Shohim përpara dhe shpresojmë të shënojmë kundër Bosnjës”.“Prurjet e reja? Afrime do ketë gjithmonë, sikurse kemi qenë edhe ne para disa vitesh. Duke parë edhe moshën, unë pretendoj të luaj jo vetëm në eliminatoret e radhës, por edhe te pasueset. Kjo varet nga forma dhe gjendja që do kaloj, prandaj duhet të pushoj shumë. Konkurrenca do vijë në rritje, ndaj puna dhe përkushtimi im për të qenë pjesë e Kombëtares do jetë gjithmonë i lartë”, tha shkodrani.

