“Ballistët” bojkotojnë finalen e kupës së Maqedonisë

Shkëndija e Tetovës nuk do të ketë mbështetjen e tifo-grupit “Ballistët” për finalen e Kupës së Maqedonisë kundër Pelisterit që do të luhet në datën 17 Maj. Nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare në Facebook, grupimi besnik i skuadrës kuqezi sqaron arsyet e mungesës së tyre në stadiumin e Strumicës me kapacitet rreth 6500 vende. Sipas asaj që shkruajnë në faqen e tyre, Ballistët kërkojnë që feredata të shtojë numrin e biletave në shitje për sektorin e tyre, duke e cilësuar veprimin e institucionit të futbollit maqedonas për t’ju akorduar vetëm 300 bileta si diskriminues.

Rregulli i caktuar nga UEFA dhe FIFA, është që në finalet e kompeticioneve ndërkombëtare, finalistëve ju takojnë nga 30% të biletave, ndërsa 40% tjetër nxirret në shitje për publikun neutral. Në rastin tonë 30% është 1950 bileta, pasi që stadiumi i strumicës ka kapacitet prej 6500 vendesh ndërsa ffm në mënyrë përbuzëse, nënçmuese dhe duke thyer ligjet e veta dhe të shtëpive të futbollit ku vetë aderon, na ndan vetëm 300 bileta”, theksohet në komunikatë. Në vijim, Ballistët njoftojnë se klubi i Shkëndijës duhet të reagojë dhe deri në ndryshimin e vendiit, ata nuk do të jenë të pranishëm në stadium. “Nuk kemi lejuar dhe nuk do lejojmë që të nëpërkëmbet dinjiteti i Shqiptarëve, Shkëndijës apo Ballistëve. Shqiptarët janë popull krenar dhe dinjitoz”, theksohet gjithashtu në komunikatën e tifo-grupit nga Tetova.