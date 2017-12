BALLKANI S’ËSHTË HAMBAR USHTARAK RUS; SERBIA NË BE, KALË TROJE PËR MOSKËN

Në vitet e fundit, Rusia po përpiqet të rrisë ndikimin e saj në Ballkan. Moska, marrëdhëniet e së cilës janë të tensionuara me vendet perëndimore për shkak të krizës në Ukrainë dhe Siri, po përpiqet të frenojë Perëndimin në Ballkan, dhe planet e saj gjeopolitike. Edhe pse Ballkani kurrë nuk do të kthehet në një hambar ushtarak rus, disa faktorë tregojnë se ndikimi i Moskës në rajon do të mbetet gjithmonë efektiv, shkruan trt.net.tr.

Disa struktura në Ballkan e duan ndikimin e Rusisë. Nga ana tjetër, qytetarët e Rusisë janë ata që janë të interesuar për Ballkanin dhe besojnë në “Vëllazërinë Ortodokse”. Duke marrë parasysh faktin se rreth 400 milionë të krishterë ortodoksë jetojnë në rajon që vijnë nga Rusia, disa struktura ultranacionaliste ruse besojnë se këta njerëz duhet të jenë të bashkuar dhe mund të jenë një forcë alternative në Perëndim. Një pjesë e komunitetit në Rusi i konsideron problemet në Ballkan si personale.

Rusia është një faktor i rëndësishëm në Ballkan dhe kur është fjala për energji. Tensioni midis Rusisë dhe Ukrainës, i cili është përfaqësuar në vitet e fundit, gjithashtu është reflektuar negativisht në vendet e Ballkanit dhe rrjedhën e gazit. Përveç Shqipërisë, të gjitha vendet e Ballkanit janë të lidhur me Rusinë kur është fjala për gazin natyror. Gazit rus transportohet në dy rrugë në Ballkan. I pari është ai që lidh Rusinë me Hungarinë dhe pastaj me tubacion në vendet e ish-Jugosllavisë. Gazsjellësi i dytë fillon nga Rusia, nëpërmjet Ukrainës, Moldavisë, Rumanisë, Bullgarisë, Turqisë, Maqedonisë dhe deri në Greqi.

Konsumi i përgjithshëm i gazit në vendet e Ballkanit në vitin 2014 arriti në 169 miliard ft3, dhe më shumë se 50% të këtij vëllimi u mbulua nga importet. Pothuajse e gjithë sasia e gazit natyror importohet nga Rusia. Bullgaria importon 60% të burimeve të energjisë fosile nga Rusia. Dhe sa herë që Rusia ndalon furnizimin me gaz natyror në Ukrainë, disa vende të Ballkanit, hyjnë në dimër pa furnizim të mjaftueshëm me gaz natyror.

Rusia gjithashtu po përpiqet të ketë ndikim në Ballkan për shkak të faktorëve gjeopolitikë. Pas Luftës së Ftohtë, nga pozita e superfuqisë, Rusia hyri në një pozitë ku nuk arriti të provonte veten. Një nga qëllimet kryesore të politikës së jashtme të presidentit të sotëm Vladimir Putin është të përmirësojë pozicionin e Rusisë në sistemin ndërkombëtar dhe ta portretizojë atë si një fuqi botërore. Përveç kësaj, Rusia dëshiron një sistem ndërkombëtar në të cilin nuk do të ketë vetëm një super fuqi. Dhe pikërisht në luftën në këtë drejtim, Moska është përdorur nga Ballkani si një mjet.

Rusia, si anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, me anëtarësimin në Grupin e Kontaktit dhe një numër të madh të iniciativave rajonale dhe lidhjeve dypalëshe, ka ndikuar në zhvillimet në Ballkan. Por fakti që vendet e Ballkanit janë një hap drejt anëtarësimit në BE dhe në aleancën e NATO-s ka lënë prej kohësh Rusinë latg nga ky rajon. Edhe pse zyrtarët rusë herë pas here deklarojnë se është “stabiliteti në Ballkan pa Rusinë”, Moska është fokusuar në interesat ekonomike në Ballkan.

Pasi Moska shkeli marrëdhëniet me Perëndimin për shkak të krizës në Ukrainë, Rusia filloi të kthehej në Ballkan. Paqëndrueshmëria ekonomike dhe fakti që elitat lokale kanë qenë të lidhura me korrupsionin e kanë bërë Rusinë pa dyshim që të risi ndikimin e saj në rajon. Qëllimi kryesor i Moskës është zvogëlimi i ndikimit të Perëndimit në këtë rajon. Për të gjitha këto, heqja e Serbisë, Malit të Zi dhe BiH nga aleanca e NATO-s është me rëndësi strategjike për Moskën. Rusia, me burime të disponueshme, gjithashtu po përpiqet të ngadalësojë integrimin e vendeve në BE, shkruan Tirana Today.

Rusia, me politikën e Ballkanit, realizon investime të mëdha përmes serbëve në Serbi, Malit të Zi dhe BiH. Serbia, ashtu si në rastin e Kosovës, pret që Rusia të mbështesë çështjet e politikës së jashtme dhe, në kthim, Serbia mbetet e paanshme kur bëhet fjalë për krizën në Ukrainë. Serbia nuk u bashkua me sanksionet e vendosura ndaj Rusisë nga BE dhe Shtetet e Bashkuara. Disa zyrtarë në Serbi, siç është ish presidenti Tomisllav Nikoliq, tregojnë haptazi se zgjedhja e tyre është Rusia.

Faktori i Rusisë është një nga arsyet kryesore për faktin se zyrtarët serbë nuk po përpiqen të zhvillojnë një marrëdhënie me NATO-n. Rusia kundërshton haptazi anëtarësimin e Serbisë në NATO, por jo integrimin e këtij vendi në BE. Moska beson se Serbia në BE do të ishte një kalë trojesh për Rusinë. Megjithatë, ende nuk është e sigurt nëse Serbia, kur të bëhet anëtare e BE-së, do të marrë një rol të tillë. Drejtimi i politikës së jashtme të Serbisë në të ardhmen gjithashtu do të pasqyrohet nga zhvillimet në Malin e Zi dhe Bosnje-Hercegovinën.TIRANA TODAY