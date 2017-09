Banorët e Orllancës do ta lëshojnë fshatin shkaku i deponisë (Video)

Protestë paralajmëruese,apelojmë te të gjitha komunat te qeveritarët që sa më shpejtë kjo të pastrohet,se kështu banorët e Orallncës nuk mund të jetojnë,ne jemi ne gjendje të gjithë ta lëshojmë fshatin dhe te hiqemi prej këtij fshati sepse nuk mundemi e shihni vet se si është gjendja kemi bërë idsa herë kërkesa si kanë marr parasysh as Komuna e Likoves dhe e Haraçinës as shteti dhe as Ministria e Ekologjisë- tha Sejfulla Bekteshi organizator i protestës.

Protestojmë edhe vet jeni dëshmitar ,është e tepruar disa here bëjmë kërkesa,ankesa,tubime kështu dhe deri tash nuk ka rezultate,tash si e fundit si një paralajmërim që do të marrim masa më të rrepta- tha Amdi Musliu, këshilltar komune.