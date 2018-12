Me 25.12.2018 në ora 15.20 M.Xh.(29) nga Svillarë e Poshtme, Shkup ka lajmëruar se me 17.12.2018 në ora 18.00 në rrugën “1” në fshatin Rashçe, Shkup duke drejtuar veturën e tipit “Folksvagen Golf” me targa nga Shkupi goditet me një shtyllë prej druri.

Sipas rrëfimit të viktimës, bashkëudhëtarja në veturë M.M.(32) nga fshati Svillarë e Poshtme, Shkup është lënduar rëndë, lëndime këto të konstatuara në Spitalin e përgjithshëm të qytetit ‘Shën Naum Ohri’.

Po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.