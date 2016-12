Barça dominoi Spanjën

Barcelona e ka fituar titullin e kampionit në La Liga falë fitores së regjistruar në ndeshjen e fundit të sezonit në udhëtim me Granadan, 3:0, falë tre golave të golashënuesit më të mirë të ligës, Luis Suarez. Gjiganti katalunas e mbylli sezonin me 91 pikë, një më shumë se Real Madridi, i cili i bëri presion Lionel Messit me shokë me 12 fitore radhazi. Ndërkaq, ekipi i Luis Enriques e siguroi titullin e tetë në 12 sezonet e fundit, seria më e mirë në histori të klubit, respektivisht titulli i tretë në katër vjetët e fundit. Atletico Madridi përfundoi në pozitën e tretë, kurse Sevilla ishte e katërta, duke e kompletuar katërshen që po merr pjesë në Ligën e Kampionëve këtë edicion. Barcelona e fitoi edhe Copa del Rey (Kupa e Spanjës) pasi e mundi Sevillan në finale, 2:0, me golat e Jordi Alba e Neymar. Gjiganti katalunas në gusht e fitoi edhe Superkupën e Spanjës pasi e mposhti përsëri Sevillan me rezultat të përgjithshëm 5:0, 2:0 në ndeshjen e parë me golat e Luis Suarez e Munir El Haddadi dhe 3:0 në duelin e dytë me dy golat e Arda Turan dhe një të Lionel Messit.