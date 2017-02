Barça: Faleminderit Valenci, El Clasicon e ardhshme e bëre interesante!

Pas humbjes nga Valencia, gjërat në Primera sërish janë hapur. Në fakt, madrilenët kanë një ndeshje më pak, atë me Celtën në Vigo dhe një pikë më tepër, mirëpo mediat në Kataloni analizojnë garën e mbetur në vazhdim.

Bareclona ka një “provim” të vështirë si mysafir i Atletico Madrid, por as Reali nuk do ta ketë lehtë në “El Madrigal”, pasi Villarreal nuk është kundërshtar për tu nënvlerësuar.

Deri te El Clasico më 23 prill janë edhe shumë ndeshje për tu zhvilluar.

Barcelona do të luaj si mysafire në La Corunha, Granada dhe Malaga, kurse Reali udhëton në Bilbao dhe prêt Atleticon.

Reali vazhdoj të jetë favorit, në fund të fundit El Clasico luhet në Madrid dhe në rast se fiton në Balaidos distanca në pikë do të rritej, dhe do të ishte favorit i madh për titull, edhe pse në pesë javët e fundit rival të vështirë e ka Sevillën në shtëpi.