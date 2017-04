Barcelona “B”në Spanjë fitoi 12-0, Gobleni në Maqedoni fitoi 11-0!

Skuadra e Goblenit nga Kumanova që garon në Ligën e tretë të Maqedonisë në futboll-grupi veri dhe Barcelona B që bën gara në Ligën e tretë të Spanjës kanë hyrë në histori të futbollit të këtyre dy vendeve, duke shënuar fitore me rezultat hendbolli.

Gobleni që udhëhiqet nga trajneri Florim Ymeri ka demoluar Goce Dellcevin nga Shkupi me rezultat 11-0, ditën e shtunë, në kuadrin e javës së 14-të. Gobleni mbanë vendin e dytë në renditje me 35 pikë dhe synon ligën e dytë të Maqedonisë.

Ndërsa, Barcelona B me rezultat 12:0 mundi Eldensen, në ndeshjen e javës së 32-të të Divizionit C. Barcelona B kryeson me 66 pikë, dhe për synim ka Ligën e Dytë të Spanjës, ndërsa Eldense është e fundit në renditje me 14 pikë./lajm