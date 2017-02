Barcelona dëshiron ta vazhdojnë kontratën me Enriquen

Drejtuesit e Barcelonës dëshirojnë që të vazhdojnë kontratën me Luis Enriquen. Humbja turpëruese nga Paris Saint-Germain, me rezultat 4:0, nuk ka ndryshuar planin e Barcelonës për Luis Enriquen. Sipas të përditshmes sportive madrilene, Mundo Deportivo, drejtuesit e Barcelonës dëshirojnë që të vazhdojnë kontratën me strategun spanjoll. Ish trajneri i Romës dhe Celta Vigos nuk ka pranuar të bisedoj për vazhdimin e kontratës deri më tani. Por, Mundo Deportivo shkruan se ‘armëpushimi’ do të përfundoj pas ndeshjes së kthimit me PSG-në, e cila luhet me 8 mars. Kështu, nga 9 marsi drejtuesit e Barcelonës dhe Enriques pritet të nisin bisedimet për vazhdimin e kontratës.