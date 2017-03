Barcelona do të ndërtoj një statujë të Johan Cruyff para “Camp Nou” (VIDEO)

Fansat e Barcelonës kanë nisur iniciativën për vënien e një statuje të legjendarit Johan Cruyff para stadiumit Nou Camp, ndërsa ka marrë përkrahje nga drejtues të klubit.

Statuja do të duhej të vendoset para hyrjes me numrin “14”, numri i tij që mbante në fanellë gjatë karrierës së tij. Ekipi katalonas, gjithashtu planifikon që të ndryshojë emrin e stadiumit të dytë në “Johan Cruyff”, që do të ndodh pas rikonstrumit. Holandezi konsiderohet si “babë” i lojës së tashme të Barcelonës, i cili vdiq më 24 mars në moshën 68-vjecare. Si lojtar pesë vite luajti te Barcelona (1973-78), dhe tetë vite ishte si trajner i saj (1988-96).