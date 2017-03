Barcelona “sheh dritë” për rinovimin e Messit

Ka dritë në fund të tunelit… Një burim i besueshëm nga klubi katalanas i tha “AS” se negociatat me Lionel Messin po përparojnë ngadalë, por të paktën vazhdojnë. Pritet të mos jetë e lehtë arritja e një marrëveshjeje, por përshtypja në “Camp Nou” është se rinovimi do të vijë. “Në dhjetor, asgjë nuk ishte e qartë, – këmbëngul i njëjti burim, i cili thekson se “do të duhet që palët të vazhdojnë të punojnë me maturi, pasi vetëm kështu do të arrijnë suksesin përfundimtar”.Lojtari është i përqendruar tani me kombëtaren e Argjentinës, ndërsa klubi katalanas nuk ka vendosur një datë fikse se kur mund të finalizohet marrëveshja. “Nuk do të jetë një perde tymi, por rinovim plot motivim. Ajo që ne duam është që çdo gjë të jetë e vërtetë”, – vijnë konfirmimet nga “Camp Nou”. Siç informoi kjo gazetë spanjolle disa javë më parë, rinovimi i Messit do t’i kushtojë shumë Barcelonës. Kontratat e reja të nënshkruara me Neymar dhe Luis Suarez kërkojnë tashmë që Messi të ketë rol udhëheqësi në këtë drejtim.Shifrat e rinovimit variojnë mes 30 dhe 40 milionë eurove neto në sezon, çka e detyron klubin katalanas që të heqë qafe disa nga lojtarët kryesorë në skuadër. Megjithatë, Jorge Messi vazhdon në sfond. Një muaj e gjysmë më parë ishte në Barcelonë, por nuk është bërë përparim i dëshiruar në bisedime. Ai u kthye në Rosario (Argjentinë) dhe ka planifikuar rikthim në Barcelonë në javët e ardhshme. Pritet një përparim i rëndësishëm për rinovimin, por gjatë atyre ditëve, djali i tij, Lionel, do të jetë i fokusuar te sfida të rëndësishme të sezonit, në La Liga dhe Champions.