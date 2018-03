Bardhi: Do të japim maksimumin që Maqedonia të përparojë

Reprezentacioni i Maqedonisë në futboll i ka nisur përgatitjet për dy ndeshjet kontrolluese kundër Finlandës dhe Azerbajxhanit të cilat do të luhen në Antalia të Turqisë.

Futbollisti shqiptar i skuadrës spanjolle Levante, Enis Bardhi deklaron se këto ndeshje janë shumë të rëndësishme si një përgatitje për sfidat kryesore në Ligën e Kombeve.

“Është nder që jam pjesë e këtij reprezentacioni, pjesë e këtyre djemve, vërtetë është ndjenjë e mirë të jesh me ta, bashkë me futbollistë të mëdhenj siç janë Pandev, Nestorovski, Ademi ose Trajkovski. Përshtypjet e para janë shumë të mira, mirëpo ne këtu jemi që të përgatitemi për punën më të rëndësishme gjatë këtij viti, ndërsa ato janë ndeshjet që mund të na sjellin kualifikimin në europian. Duhet të jemi në nivel të lartë, vijojnë dy ndeshje kontrolluese, por për ne nuk ndeshje të thjeshta, por mënyra më e mirë për përgatitje teknike dhe taktike për ndeshjet që pasojnë. Do të japim maksimumin që ky reprezentacion të përparoj. Ne jemi reprezentacion shumë i mirë, duhet të përgatitemi edhe psikikisht për sfidat që bartë Liga e kombeve, kurse ndeshjet me Finlandën dhe Azerbajxhanin do të na shërbejnë ta përmirësojmë edhe këtë moment”, tha Bardhi.

Maqedonia kundër Finlandës do ta luaj me 23 mars në Gloria Arena me fillim prej orës 17:00 sipas kohës së Maqedonisë, kurse katër ditë më vonë në “Mardan Arena” gjithashtu prej orës 17:00. /lajm