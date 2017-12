Bardhi i pafat, do të mungoj në “Nou Camp” kundër Barcelonës (VIDEO)

Levante dhe Leganes luajtën pa gola në takimin e parë të javës së 17-të në La Liga, të martën në mbrëmje, në një ndeshje mjaftë të tensionuar.

Mes të sanksionuarve qe edhe Enis Bardhi, me kartonë të verdhë, pasi hyri në lojë në pjesën e dytë, në minutën e 57-të.

Meqë ishte kartoni i pestë i verdhë i tij, ai duhet të pushoj në ndeshjen e ardhshme kampionale.

Për fat të keq, ndeshja e radhës është kundër Barcelonës në Nou Camp më 7 janar 2018. Futbollisti ynë pati munguar edhe në ndeshjen kundër Realit në Madridit, 2-2.

Bardhi kundër Leganesit pati një rast, por nuk gjeti rrugën e rrjetës. Levante me 18 pikë mbanë vendin e 15-të. Bardhi para ndeshjes me Barcelonën me 4 janar luan për kupë me Espanyolin si mysafir.

Enis Bardhi gjatë këtij sezoni ka zhvilluar 14 ndeshje për Levanten, duke shënuar katër gola./lajm