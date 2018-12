Enis Bardhi sërish është gjendur në shoqëri me yllin e Barcelonës, Leo Messi, në një statistikë që rrallë publikohet. Në vazhdim ndiqni pesë lojtarët që shënojnë nga dy gola prej gjuajtjeve të lira në pesë Ligat më të forta në Europë.

Bardhi kishte dy gjuajtje të të lira të shkëlqyeshme këtë vit kundër Bilbaos, ndërsa pak ditë më parë Messi shkëlqeu me golat mjeshtëror kundër Espanyolit.

5 – The last 5 players with 2 direct free kick goals 🎯 in the same game in the Top 5 European leagues:

🇦🇷 Lionel Messi v Espanyol

Enis Bardhi v Bilbao in 2018

Simone Verdi v Crotone in 2017

Christian Eriksen v Swansea in 2015

Ronny v Freibourg en 2014

— OptaJean (@OptaJean) December 10, 2018