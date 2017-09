Bardhi sërish në fokus të medieve spanjolle

Enis Bardhi po vazhdon të shkëlqej në fanellën e Levantes, tek i cili klub kaloi gjatë kësaj vere.

Mesfushori 22-vjecar i Maqedonisë ka nisur të bëhet lider te skuadra e rikthyer në La Liga, ndërsa kjo po vërtetohet edhe me golin e dytë në këtë sezon. Bardhi në mënyrë fantastike shënoi gol kundër Valencias në fundjavë, në derbin e qytetit.

Këto ditë për djaloshin tonë po shkruajnë të gjitha mediat spanjolle. Para ca ditësh atë e krahasonin me David Beckham, kurse dje „Fichajes“ shkruan se Bardhi është shembull i vërtetë se si me pak investim mund të fitosh përforcim të shkëlqyeshëm.

“Enis Bardhi mund të bëhet përforcimi më profitabil këtë verë. Ai është shembull i vërtetë se si mund të fitohet përforcim të madh me investim të vogël. Bardhi gjatë kësaj vere në fanellën e Ujpest e ndërroi me atë të Levantes për një vlerë 1,5 milion euro”, shkruan “Fichajes”.

“Fichajes” poashtu shkruan se Bardhi nuk është vetëm lojtar me përfundim të shkëlqyeshëm, por ai posedon perfomanse shumë të mira, kur është në pyetje organizimi i lojës.