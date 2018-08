“Bardhi, talenti që pritet të shkëlqejë në terrenet e La Ligës”

Sezoni i ri në La Liga do të filloj me 17 gusht, kur skuadr e Enis Bardhit, Levante, do të udhëtojë te Betisi. Talenti shqiptarë sërish do të tërheq vëmendjen e futbolldashësve në Spanjë, pas sezonit të shkëlqyer vitin e kalur kur shënoi 11 gola në fanellën e Levantes. Numri më i madh i golave të realizuar ishin nga goditjet e lira, kurse në listë përfundoi pas yllit të Barcelonës, Lionel Messi.

Në Gadishullin Pirine e dinë mirë se Levante në radhët e saj ka një “specialist” për gjuajtje të lira, icili edhe sivjet pritet të jetë kërcënim për të gjithë portierët dhe tifozët mund të shpresojnë cdo herë në fitore.

Përvec Bardhit në pesë topëshin e lojtarëve që duhet ndiqen në sezonin e ri janë edhe Pablo Fornals (Villarreal), Ensal Unal (Villarreal), karlos Soler (Valencia) dhe Mikel Ojarzabol (Sociedad).