Bardhi:Italia, kombëtare e madhe, s’na duhet motivim shtesë

Enis Bardhi është gati për ndeshjen kundër Italisë. Reprezentuesi i Maqedonisë është mjaftë i motivuar për përballjen ndaj “azurëve”.

“Jemi të përgatitur dhe të motivuar për duelin me Italinë. Ata janë një kombëtare e madhe dhe nuk na duhet motivim shtesë. Kemi ardhur në Torino pas dy paraqitjeve të mira me Izraelin dhe Shqipërinë, ku pamë se mund të luajmë edhe me kombëtare të mëdha. Të premten do të luajmë sa ma mirë që do të mundemi, dhe do të shohim se çka do të na sjell. Ka shumë cilësi në këtë ekip tonin dhe shpresoj ti ngjasim asaj Maqedonie të ndeshjeve të mëparshme”, tha Bardhi.

Ndeshja në Torino luhet të premten në orën 20:45 minuta./lajm