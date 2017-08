Bardhi:Kam dëshirë të vazhdoj me gola, kënaqësi të luash në La Liga (VIDEO)

Enis Bardhi do të jetë një prej lojtarëve kryesor të trajnerit Igor Angelovski për ndeshjet eliminatore kundër Izraelit dhe Shqipërisë, 2 respektivisht 5 shtator 2017. Futbollisti i Levantes është në formë të jashtëzakonshme dhe pret që të vazhdoj me paraqitje të mira edhe në fanellën e Maqedonisë. Ai fillimisht është i koncentruar për takimin me Izraelin, pastaj do të mendoj pëer Shqipërinë. Ndeshjen me Shqipërinë e përshkruan si emocionuese. Bardhi ka dëshirë të vazhdoj edhe me gola. Kënaqësi të luash në La Liga.Ja intervista e tij për Lajm tv ,për ta shikuar kliko në këtë link. /LajmTV