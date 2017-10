Bardhi:Me meritë e fituam pikën kundër Italisë së madhe

Maqedonia rrëmbeu një pikë të madhe në Torino, duke befasuar Italinë e madhe, me lojë dhe rezultat. Ndeshja përfundoi 1-1. Një prej më të mirëve te ekipi kuqeverdhë ishte Enis Bardhi.

“Tani jemi në ekip me përvojë dhe ato gabime që i kemi bërë më herët tani i takojnë së kaluarës. Reparti defensiv luajti shumë mirë, ndërsa dhe të tjerët ishim në nivel, dhe me meritë arritëm deri te pika e fituar. Nuk është e lehtë të kontrollosh topin kur ke përball një Itali, prandaj them se është për cdo respekt. Në pushim të pjesës së parë selektori na tha që të vazhdojmë të besojmë dhe mos të tërhiqemi. Me inkuadrimin eTrajkovskit fituam atë që na mungonte dhe shfrytëzuam rastin për një pikë të madhe. Sa i përket lojë sime nuk mërzitem se në çfarë pozite do të luaj, mund të përshtatem, me rëndësi është të luaj”, tha Bardhi.

Maqedonia ndeshjet eliminatore i përfundon të hënën me ndeshjen kundër Lihtenshtajnin në Strumicë./lajm