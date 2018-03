Bardhi:Njerëzit në rrugë më pyesnin përse s’po luaj, nuk dija çka t’ju them

Enis Bardhi në mënyrë fantastike e nisi sezonin në Levante, mirëpo më pas befasisht është kthyer në pankinë. Më ndërrimin e trajnerit dhe largimin e Munjiz pritet që statusi i shqiptarit të ndryshojë, kurse Bardhi në një intervistë për media spanjolle ka folur për problemet me të cilat është përballur kohëve të fundit.

“Në ndeshjet e fundit u gjendëm në krizë, kurse më pas trajneri vendosi që të mos më jap rastin. Kam luajtur 40 minuta kundër La Corunas dhe mendoj se luajta mirë, mirëpo prapë nuk më la të luaj. Ai mendonte se ka marrë vendime të drejta, unë kam heshtur dhe në asnjë moment nuk kam bërë problem. Njerëzit në rrugë më kanë pyetur përse nuk luaj, nuk dija çka të ju them. Dëshira ime është e qartë-të luaj dhe të jap maksimumin për Levanten. Dëshiroj të luaj në çdo ndeshje, të shënoj gola, por kjo asnjëherë nuk të plotësohet. E vërteta është se nuk e di përse nuk kam luajtur, trajneri asnjëherë nuk ka folur me mua për këtë çështje. Çdo herë kam pritur që do të vijnë minutat e mia, por kjo nuk ndodhi”, tha Bardhi.

“Situata në tabelë është e keqe, por jam i sigurt se Levante është skuadër më e mirë se La Coruna, Las Palmas dhe disa ekipe të tjera që luftojnë për mbijetesë. Hymë në seri të humbjeve dhe problemi u bë psikologjik që ka goditur tërë ekipin. Punojmë gjatë tërë javës, dalim në terren dhe humbim, kjo na është përsëritur disa herë dhe hymë në periudhën e krizës. Na duhet vetëm një fitore që të kthehet vetëbesimi, pastaj gjithçka do të kthehet në normalitet”, flet me tone optimiste Bardhi.

“Kam folur me trajnerin, ai beson në mua, kjo më gëzon sepse dëshira ime gjithmonë ka qenë të ndihmojë ekipin. Kudo që do të më lë ekipi, jam gati të jap 100%. Në Ujpesht kam luajtur alo e majtë, realisht mund të luaj në katër pozita në mesfushë, dhe trajnerit i mbetet të zgjedh ku do të më shfrytëzoj’, thotë ai.

“Nga Maqedonia u largova për shkak se kushtet për futboll ishin shumë të dobëta. U largova sepse isha i bindur se mund të përparojë në vend tjetër. Shkova në Suedi dhe atje pata fatin të kem trajner të cilin e falënderoj pafund, pasi më ka paguar gjithçka që më duhej, më siguroj ushqimin dhe banesën kur i kisha 16 vjec. Gjithmonë kam besuar se një ditë do të luaj në Spanjë, pasi ai stil më së shumti më përshtatet. Dhe ja tani ajo dëshirë më është plotësuar. Verën e kaluar pata oferta nga Betis dhe Girona, por zgjodha Levanten për shkak të drejtorit dhe qasjes së tij të sinqertë. Në asnjë moment nuk jam ankuar për atë vendim”, deklaroi Enis Bardhi.