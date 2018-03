Të mërkurën do të zhvillohen ndeshjet gjysmëfinale në kupën e Maqedonisë në futboll. Derbin tetovar mes Shkëndijës dhe Renovës do ta drejtoj Josip Barton, kurse Dimitar Meckarovski do të gjykoj ndeshjen Pelister dhe Akademija Pandev. Ndeshjet do të fillojnë prej orës 14:00. Përballjet e kthimit janë në program më 11 prill.