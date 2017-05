Basha lë jashtë listës së deputetëve Topallin, Bregun, Patozin, Imamin, Boden (Lista)

Partia Demokratike ka zyrtarizuar sonte listat e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet e 25 qershorit.

Në parlamentin e ardhshëm nuk do të jenë më shumica e themeluesve, ish drejtuesve të lartë të Partisë Demokratike dhe bashkëpuntorëve të afërt të Sali Berishës, si: Jozefina Topalli, Ridvan Bode, Arben Imami, Astrit Patozi, Eduard selami dhe Majlinda Bregu.

Në listë nuk figuron më as Kastriot Islami, një nga njerëzit e të majtës, por aspak i pëlqyer prej saj dhe që ishte bërë pjesë e PD pas 2013-ës, në kundërshtim me bindjen e shumë mbështetësve të saj, që nuk e shihnin pjesë të PD. Tashmë do t’i duhet t’a ndjekë politikën nga televizori.

Bie në sy fakti se të gjithë ata që kritikuan Bashën gjatë viteve si kryetar i PD-së, tashmë shkojnë në shtëpi, nga Patozi e deri te Majlinda Bregu.

Por pasi i çoi listat përtej afatit, në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, Lulzim Basha bëri vetëm një koment të shkurtër dhe tha se ka qenë proces me zgjedhje të vështira, mes personaliteteve që mbështesin Republikën e Re.

Në listën e Partisë Demokratike nuk janë kandiduar 24 deputetë aktualë, pothuajse gjysma e grupit parlamentar. Vetë Basha kryeson listën e Tiranës, ku e treta renditet vajza e Azem Hajdarit, Rudina Hajdari dhe më pas lista vijon me Grida Dumën, Albana Vokshin, Jorida Tabakun dhe Sali Berisha i shtati.

Durrësi kryesohet nga Oerd Bylykbashi, Shkodra nga Romeo Gurakuqi, Fieri nga Enkelejd Alibeaj, Vlora nga Agron Shehaj, Korça nga Valentina Duka, Berati nga Eduart Halimi, Dibra nga Dhurata Çupi, Gjirokastra nga Tritan Shehu, Kukësi nga Flamur Noka dhe Lezha nga Aldo Bumçi.

Më poshtë lista e plotë:

Vlorë

Agron Shehaj

Nada Mecorapja

Vangjel Dule

Arben Ristani

Dashamir Tahiri

Adriatik Alimadhi

Hariz Mema

Gjirokastër

Tritan Shehu

Roland Bejko

Kosta Barka

Besnik Aliaj

Dibër

Dhurata Cupi

Xhemal Gjunkshi

Edmond Isaku

Sulejman Gjana

Denisa Vata

Kukës

Flamur Noka

Isuf Cela

Alban Zeneli

Miftar Dauti

Lezhë

Aldo Bumci

Lindita Metaliaj

Anton Frrokaj

Martin Bibaj

Prec Zogaj

Luigj Gjergji

Enkeleida Rica

Klajdi Reci

Tiranë

Lulzim Basha

Oriola Pampuri

Rudina Hajdari

Grida Duma

Albana Vokshi

Jorida Tabaku

Sali Berisha

Halim Kosova

Gent Strazimiri

Fatmir Mediu

Dashamir Shehi

Gerti Bogdani

Fuad Haxhiymeri

Blendi Sula

Flamur Hoxha

Fatbardh Plaku

Dorjan Teliti

Besnik Fucia

Berat

Eduard Halimi

Astrit Veliaj

Lefter Maliqi

Besart Xhaferi

Sazan Guri

Bujar Hoxha

Myslym Haxhi

Elbasan

Edmond Spaho

Endri Hasa

Luciano Boci

Taulant Zeneli

Arben Elezi

Fitim Zekthi

Nada Krypa

Blendi Himci

Fier

Enkeleid Alibeaj

Genc Pollo

Myslym Murrizi

Luan Baci

Olsi Cuko

Luljeta Sejko

Dilaver Kamberaj

Jakup Beqiraj

Shkelqim Krasniqi

Aurora Koroveshi

Korçë

Valentina Duka

Ervin Salianji

Hekuran Hoxholli

Klevis Balliu

Andrea Mano

Ligoraq Karamelo

Fatmir Guda

Shkodër

Romeo Gurakuqi

Izmira Ulqinaku

Lorenc Luka

Helidon Bushati

Nard Ndoka

Bardh Spahia

Anton Koka

Ramiz Coba

Durrës

Oerd Bylykbashi

Fatbardha Kadiu

Edi Paloka

Florjon Mima

Agron Duka

Vullnet Topalli

Enri Ceno

Shkelqim Fortuzi