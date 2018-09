Bashkë me Ivanovin, ndërkombëtarët kanë izoluar edhe Ali Ahmetin?

Shumica e mediumeve kanë shkruar për izolimin e presidentit të Maqedonisë, Gjorge Ivanov nga ndërkombëtarët që po vizitojnë Maqedoninë. Vetëm mediumet e pavarura në gjuhën shqipe kanë shkruar se ndërkombëtarët po izolojnë edhe kryetarin e BDI-së, Ali Ahmetin. Deri para disa muajve, Ahmetin e takonin të gjithë përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare që vinin në Shkup, pa marrë parasysh rangun e tyre. Në fakt, kjo ishte një praktikë e vendosur prej pavarësimit të Maqedonisë, kur përfaqësuesit e lartë të bashkësisë ndërkombëtare, nëse jo edhe kryetarin e opozitës shqiptare, modeomos takonin kryetarin e partisë në pushtet. Kjo praktikë është ndërpre tani, kur Ahmetin po e injorojnë vizitojnë figurat e shumta që arrijnë nga Brukseli, Ushingtoni, Berlini e gjetiu. Dhe deri sa Ivanov dalngadal po “debllokohet” nga izolimi, Ahmetin nuk e takoi as ministri amerikan i mbrojtjes, Mattis.

Analistët shqiptarë vlerësojnë se shkak për injorimin e Ahmetit mund të jetë se ndërkombëtarët ndoshta kanë zbuluar diçka për të, që opinioni shqiptar ende nuk e din. Apo ndoshta është sinjal se shqiptarët duhet të kërkojnë një lider të ri politik?

“Sa mbaj mend unë, as në kohën e Nevzat Halilit, as të Abdurrahman Halitit, as në kohën e Arbër Xhaferit, ndërkombëtarët nuk kanë izoluar një lider të partisë më të madhe politike shqiptare, si që kanë izoluar tani Ali Ahmetin. Me të vërtetë nuk di të sqarojë shkaqet për këtë izolim. Ndoshta ndërkombëtarët kanë zbuluar diçka për Ahmetin që ne ende nuk e dimë, sepse deri pra disa muajve gjatë çdo vizite në Maqedoni, takonin edhe kryetarin e BDI-së. Mendoj se ky është një sinjal i qartë i ndërkombëtarëve se ka ardhur koha që shqiptarët e Maqedonisë të gjejnë një lider të ri”, thotë për Gazetën Lajm, analisti për çështje ndërkombëtare dhe proceset integruese, Semi Mehmeti.