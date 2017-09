Bashkëshortja ia shpreh publikisht dashurinë zv/kryeministrit Osmani

Bashkëshortja e zv/kryeministrit Bujas Osmani, Valbona, ia ka uruar bashkëshortit të saj ditëlindjen e 38 në rrjetet sociale. Në profilin e saj në facebook e ka përshkruar Bujar Osmanin si “personin më të vlefshëm dhe më të mençur që e njeh”, transmeton Gazeta Lajm.

“Ti më bën të dashurohem çdo ditë e më tepër. Sa më shumë të njoh, aq më tepër rritet dashuria dhe respekti. Përtej ngritjeve dhe rënieve, përtej sëmundjeve dhe shëndetit. Do të jemi aty. Gëzuar Ditëlindjen për personin më të vlefshëm dhe më të mençur që e njoh, babait të fëmijëve të mi, bashkëshortit tim”, ka shkruar Valbona Osmani në profilin e saj, shkruajnë mediumet në gjuhën maqedonase.

Osmani ka marrë urime edhe nga kolegët e tij në Sekretariatin për Çështje Evropiane, ku ia kanë uruar ditëlindjen me “tortë evropiane”, respektivisht tortë “3-6-9”.

“Bashkëpuntorët e mi, me origjinalitet e panë të udhës të ma bëjnë të ditur se po e teproj me#plan369 🙂

Po e them me shaka, faleminderit shumë që këtë ditë ma bëtë edhe më të bukur”, ka shkruar Osmani.