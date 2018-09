Bashkësia Fetare Islame: Të dilet sa më masivisht në referendum dhe ti themi “PO”

Rijaseti i Bashkësisë Islame sot mbajti mbledhjen e vet të rregullt, në të cilën, veç tjerash diskutoi

edhe mbi Referendumin, i cili, më 30 shtator qytetarët e Maqedonisë do t’i vë para sprovës nëse janë

për katandisje të trishtueshme apo për perspektivën e lumtur të shtetit në integrimet euro-atlantike.

Me këtë rast, Rijaseti i Bashkësisë Islame solli edhe vendimin, të cilin para medieve për opinionin e

gjerë do ta kumtoj unë, prijës i gjithë myslimanëve të vendit, të cilët përbëjnë gjysmën e popullatës

së përgjithshme të vendit, tha kreu i Bashkësisë Fetare Islame, Sulejman Rexhepi.

Ja deklarata e plotë:

Fatmirësisht, qëndrimi ynë do të jetë e kundërta e qëndrimit tashmë publik të disa institucioneve dhe

strukturave të vendit që, në çastet më vendimtare në historinë e këtij shteti, edhe më tej po

mundohen të manipulojnë me qytetarë duke theksuar se qytetarët tanë na qenkan të pjekur dhe se

duhet të lihen në qetësi të plotë të votojnë sipas bindjeve dhe përcaktimeve të tyre. Fatmirësisht,

qytetarët e Maqedonisë e kanë lidershipin e tyre politik e fetar, të cilët kanë një synim dhe një ideal

që është në përputhje me ëndrrat e të parëve tanë për të siguruar një harmoni, një lumturi dhe një

bashkëjetesë të bekuar për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, pa dallim përkatësie etnike dhe fetare.

Popullata myslimane në Maqedoni në masë të konsiderueshme përbëhet nga një shumicë absolute

myslimanësh të përkatësisë etnike shqiptare. Kjo popullatë, pra, në përgjithësi popullata myslimane,

gjithnjë është ndjerë si komunitet i kategorisë së dytë dhe, në këtë aspekt, gjithnjë ka qenë e

diskriminuar, e padrejtësuar, e keqtrajtuar. Kjo ndjenjë vazhdon të na rëndojë edhe sot e kësaj dite,

prandaj dhe, populli shqiptar, përgjithësisht myslimanët e Maqedonisë, janë popull që pothuajse në

masë të qind për qindtë kanë përcaktimin e vet për inkuadrimin e Maqedonisë në Aleancën e NATO-s

si dhe në Bashkimin Evropian, dy mekanizma të cilat garantojnë liri, paqe, drejtësi e prosperitet

absolutisht të barabartë për të gjithë njësoj!

Më 30 shtator duhet të kemi festë gjithë popullore, do të kemi çastin kur solemnisht do të vendosim

përmes votave tona plebishitare duke i thënë PO Marrëveshjes së Prespës e cila na i hap portat krah

më krah dhe na e ndritë udhën për integrimin e shtetit tonë të përbashkët në strukturat euroatlantike.

30 Shtatori do të jetë dita kur, përfundimisht, pas nesh do të ngelin të gjitha përpjekjet destruktive

që e kanë mbajtur peng për dekada me radhë qytetarin tonë në përpjekjet e tij për një të nesërme

më të lumtur. Me Referendumin e 30 shtatorit qytetarët e Maqedonisë do të përshëndeten

përfundimisht me skenarët e errëta politike, të cilat gjithnjë janë luajtur në dëm të popullatës

shqiptare, pra, mbi kurriz të myslimanëve të Maqedonisë por edhe të qytetarëve të tjerë.

Prandaj, qytetarë të respektuar, sot Rijaseti ka vendosur që të apelojë deri te anëtarësia myslimane

që më 30 shtator masivisht të dalin në Referendum dhe t’i thonë PO inkuadrimit të Maqedonisë në

NATO dhe në Bashkimin Evropian. Rijaseti do t’i obligojë të gjithë strukturat e veta, organet,

institucionet si dhe nëpunësit e vet që, vazhdimisht të jenë në kontakt me pjesëtarët myslimanë të

vendit, t’ju shpjegohet kthesa historike që i pret me dhënien masive të votës pro inkuadrimit të

Maqedonisë në strukturat që janë garanci e fuqishme e paqes, bashkëjetesës dhe perspektivës së

lumtur të shtetit dhe të shoqërisë sonë.

Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame sot vendosi që në mënyrë autoktone dhe autonome të jep

kontributin e vet në hapjen e një kapitulli të ri të historisë sonë e cila nuk do të ketë më dhembje,

diskriminime e padrejtësi, por do të fillojë një etapë e re për Maqedoninë multietnike,

multikonfesionale e multikulturore në të cilën shoqëria jonë do të angazhohet të identifikohet me

vlerat civilizuese të familjes së madhe evropiane.

Vota PO e jona do t’i ngulfasë përgjithmonë interesat meskine të partive dhe të strukturave të

ndryshme të cilët e synojnë pushtetin për të ushtruar superioritet politik e etnik. Maqedonia në NATO

dhe në BE do të thotë funksionim normal të shtetit si dhe siguri, paqe dhe mirëqenie për të gjithë

qytetarët e saj. Kush është kundër kësaj PO-e të këtij Referendumi është ithtarë i synimeve

retrograde, të pashpresa dhe shkatërrimtare për shtetin tonë të përbashkët, Maqedoninë!

I ftoj të gjithë qytetarët e Maqedonisë, sidomos komunitetin mysliman pjesëtarë të Bashkësisë

Islame, të ndërgjegjësohen maksimalisht, ta kuptojnë rëndësinë historike të këtij Referendumi dhe,

më 30 shtator, të gjithë masivisht të dalin në votime duke i thonë PO Maqedonisë në NATO dhe

hapjes së bisedimeve për kyçjen në Bashkësinë Evropiane.”, theksoi Reisul Ulema H. Sulejman ef.

Rexhepi. (INA)