Bashkim-vëllazërimi BDI-LSDM me shtabe të përbashkëta!

Në foton që shifet më poshtë vëreni një shtab diku në komunën e Çairit ku shifen fotot e Visar Ganiut dhe te petre Shilegovit, qe i bie se BDI dhe LSDM tani më edhe shtabet i kanë të përbashkëka. Një fenomen jo i parë ndonjë rast tjetër. Ky shembull nuk teflekton barazinë e dy popujve por interesin dhe pazarllëkun partiak mes këtyre subjekteve vetem për interesa partiake.

LSDM-ja deri dje ishte shumë e zëshme ndaj grupeve të BDI që kanë kandiduar Visar Ganiun, si përgjegjës per veprimtari të dyshimta, vjedhje e votave, madje edhe manipulim ku zyrtare te BDI në Cair, falsifikonin rezulltatin e zgjedhjeve.

BDI,-ja poashtu me këtë koalicionim me LSDM i mbylli të gjitha rrugët e koalicionimit me subjekte politike shqiptare. Imagjinoni BDI ja shpreh gadishmëri te plotë ti ndihmojë Petre Silegovit në Shkup, madje me shtabe te përbashkëta por jo edhe Ziadin Selës në Struge madje duke e rrezikuar ate me koalicionin LSDM-BDI.