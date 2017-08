Bashkohen Kenan dhe Cansu, kanë një befasi të madhe për fansat

Bëhen bashkë Kenan Imrizalogliu dhe Cansu Dere.

Një histori e Perandorisë Osmane do t’i ribashkojë prapë në ekranin televiziv aktorët e njohur të kinematografisë turke, Kenan Imrizalogliu dhe Cansu Dere.

Është fjala për serialin “Fatih” i cili do të shfaqet në Kanal D në Turqi në dhjetor të këtij viti.

“Fatih” ishte njëri prej sulltanëve më të rëndësishëm të Perandorisë Osmane i cili do të vije në interpretimin e Kenanit.

Kujtojmë se Imrizalogliu dhe Dere i kemi parë bashkë edhe në serialin e famshëm “Ezel”, në rolin e Ezelit dhe Ejshanit.