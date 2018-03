Basketboll/Shkupi në Çair pret Feni Industri,

Basketbollistët e Shkupit do të presin Feni Industri në sallën e sporteve “Shaban Tërstena” në Çair. Ndeshja është e vlefshme për javën e 21-të në Superligën e Maqedonisë për meshkuj dhe do të luhet të shtunën me fillim prej orës 17:00.

“Djemtë” e trajnerit Enver Miftari do të luftojnë për fitore, pas humbjes në Kumanovë, pasi qëllimi është të ruhet ekzistenca në elitën e basketbollit. Ja edhe ndeshjet tjera të kësaj jave: Rabotnicki-Karposh, Blakotehna-Kumanovo, Gostivari-Strumica (e shtunë), Ohrid-MZT Skopje dhe Pelisteri-Kozhufi (të dielën).