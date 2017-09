Basketboll/ Shkupi në Superligë, Miftari:Është një krenari për të gjithë shqiptarët

Klubi i basketbollit Shkupi nga Çairi ka vendosur të luaj në Superligën e Maqedonisë në basketboll për meshkuj në sezonin e ri që pritet të filloj më 7 tetor. Trajneri i këtij klubi, Enver Miftari, ka informuar FKM-në se do të jenë pjesë e Superligës. Ai është një prej më meritorëve për të gjitha sukseset e deritashme të Shkupit. Miftari gjithmonë ka besuar se një ditë klubi i tij do të realizoj ëndrrën për të garuar në elitën e basketbollit vendor.

“Pas njoftimit se do të garojmë në Superligë biseduam me kryetarin e komunës së Cairit, ai pranoi që mjetet prej 5.000 eurove për kotizim t’i paguaj komuna, si ndihmë e parë për Shkupin”, tha në fillim trajneri Miftari, duke mos fshehur gëzimin e tij.

“Jo vetëm për ne si klub, si staf, si lojtarë, si tifozë ‘Shvercerë”, por edhe për të gjithë qytetarët e komunës Cair, qytetit të Shkupit, por edhe për të gjithë shqiptarët kjo është një sukses dhe krenari se edhe në basketboll do të jemi në një rang me gjigantat si MZT, Rabotnicki, Feni Kumanova e të tjerë. Në palestrën sportive ‘Shaban Tërstena’ së shpejti do të luhen ndeshje cilësore me ekipe europiane”, theksoi Miftari.

Bashkë me Shkupin në këtë ligë do të garoj edhe Akademija FMP, të cilat kanë konfrimuar pjesëmarrjen e tyre. Tani ka mbetur të paguhet kësti i parë nga kotizimi që është 5000 euro. Superliga e Maqedonisë në basketboll për meshkuj do të numëroj 12 ekipe. Kujtojmë se pas KB Liria, KB Shkupi do të bëhet skuadra e dytë shqiptare që do të bëj gara në historinë e basketbollit të Maqedonisë./lajm