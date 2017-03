Basketbollistet e reja të KB Shkupi shënuan sukses të madh

Basketbollistet e reja të KB Shkupi kanë shënuar një sukses të madh në kampionatin e Maqedonisë për vajza për grupmoshat U14, duke zënë vendin e tretë pas fitores ndaj KB Trocol me rezultat të thellë 40-13.

Në ndeshjen finale Struga ishte më e mirë se Pelister me rezultat 37-17 dhe kështu rrëmben titullin e kampionit.

“Pasi që me sukses ‘princeshat’ e Shkupit garojnë në Ligën e parë për U18 dhe U16, ky është edhe një sukses i radhës që arrijnë këto vajza në basketbollin e Maqedonisë, e të cilat premtojnë suksese në perspektivë. Besoj se shumë shpejtë do të krenohemi me rezultatet edhe më të mira të tyre si kampione të Maqedonisë”, deklaroi trajneri i KB Shkupi, Enver Miftari.

Në kampionat kanë marrë pjesë 8 ekipe./lajm