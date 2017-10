Skuadra e basketbollit Shkupi e ka nisur me humbje sezonin e ri në Superligën e Maqedonisë në basketboll për meshkuj, pasi janë mundur nga Pelisteri në shtëpinë e këtyre të fundit me rezultat 80:73. Pas pjesës së parë e cila ishte e barabartë (37-37), Shkupi dy periodat e fundit i humbi me rezultate 19:16 dhe 24:20. Te Shkupi më efikas ishte Bullatovic me 20 pikë. Në javën e ardhshme Shkupi do të përballet me MZT Skopje/lajm