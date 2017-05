Basketboll/Sukses i madh:Shkupi me tre gjenerata në Final Four

Klubi i basketbollit Shkupi, me tre gjenerata të veta, edhe sivjet do të marrë pjesë në Final Four.

Ekipi i U18 i meshkujve do të luftoj për titullin e më të mirit së bashku me Rabotnickin, MZT-në dhe Vardarin. Shkupi do të përballet me Vardarin, ndërsa Rabotnicki kundër MZT-së.

Ekipi i femrave U18 do të diskutoj titullin me Badelin, Strugën dhe Pelisterin. Vashat e Shkupit do të ndeshet me Strugën në gjysmëfinale.

Ndërsa, ekipi i femrave U16 do të jetë garoj për titull me KK Basket Kam, Badel dhe Struga. Dhe në sfidën gjysmëfinale do të takohet me KK Basket Kam.

“Jemi klubi i vetëm dhe më i suksesshmi në Maqedoni në krahasim me klubet e mëdha si Rabotnicki, MZT dhe Vardar që kemi siguruar F4 final four në dy konkurrencat: femrat U18 dhe U16 dhe meshkujt U18. Mendoj se ky është momenti më i mirë për KB Shkupi, i cili 10 vite me radhë është pjesëmarrës në Final four, ku 3 herë ka qenë kampion, 3 herë nënkampion, 2 herë fitues i vendit të tretë dhe 2 herë fitues i vendit të katërt”, deklaron trajneri Enver Miftari, i cili njofton se gjatë ditës së martë do të mësohet edhe vendi organizator i Final Four.