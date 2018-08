Bayern-Hoffenheim, kampionët nisin mbrojtjen e titullit

Sezoni i 56-të i Bundesliga-s do të hapet mbrëmjen e së premtes, me Bayern Munich që do të presë në shtëpi ambiciozët e Hoffenheim. Për herën e gjashtë radhazi, bavarezët do ta nisin sezonin si kampionët në fuqi. Ata kanë fituar pesë ndeshjet hapëse të mëparshme dhe herën e fundit që kanë humbur ka qenë në sezonin 2011/12 (0-1 në shtëpi kundër Borussia Mönchengladbach).

Morali është shumë i mirë në radhët e Bayern, që në fillimin e këtij muaji fitoi Superkupën e Gjermanisë pasi mundi Eintrach Frankfurt me rezultatin e thellë 5-0. Por nuk ka qenë po aq bindëse fitorja 1-0 e marrë në raundin e 1/32-ve të Kupës së Gjermanisë kundër SV Drochtersen, skuadër e kategorisë së katërt. Ndërkohë, pas 10 sezonesh në Bundesliga, Hoffenheim ka patur një ecuri me ulje-ngritje në ndeshjen hapëse të kampionatit, siç tregojnë 4 fitoret, 3 barazimet dhe 3 humbjet e regjistruara.

Miqtë kanë zënë vendin e tretë në kampionatin e kaluar dhe nuk kanë pësuar asnjë humbje gjatë fazës përgatitore (4 fitore, 2 barazime). Kjo formë e mirë ka vazhduar edhe në fundjavën e kaluar, me fitoren 6-1 të marrë në Kupën e Gjermanisë kundër Kaiserslautern. Në 20 ndeshje të luajtura kundër Bayern në Bundesliga, Hoffenheim ka arritur të fitojë vetëm dy ndeshje dhe të dy ato fitore kanë ardhur në fushën e tyre (2 fitore, 5 barazime, 13 humbje). Vetëm një nga këto takime është mbyllur pa gola.

Lojtarë kyç

Golashënuesi më i mirë i sezonit të kaluar, Robert Lewandowski (29 realizime) ka realizuar tre gola në Superkupën e Gjermanisë dhe ka realizuar golin e fitore në ndeshjen e Kupës së Gjermanisë.

Rreziku numër një për mbrojtjen e vendasve do të jetë Andrej Kramaric. Ai është nën-kampion i botës me Kroacinë dhe ka qenë golashënuesi i dytë më i mirë i Hoffenheim në sezonin e kaluar, me 13 gola dhe 6 asiste.

Statistikat

– Bayern nuk ka humbur kurrë kundër Hoffenheim në shtëpi (8 fitore, 2 barazime).

– Në tetë nga dhjetë ndeshjet e luajtura kundër Hoffenheim në shtëpi, Bayern ka shënuar të paktën dy gola dhe nuk ka pësuar asnjë në pesë prej atyre takimeve.

– Hoffenheim ka pësuar 32 gola në dhjetë ndeshjet e fundit që ka luajtur në fushën e Bayern (3.2 për ndeshje).