BDI emëron pensionist për zv/drejtor në TIRZ

Bashkimi Demokratik për Integrim për zëvendës-drejtor në TIRZ ka emëruar Asip Useinin (65 vjeçar).

Jo zyrtarisht Zhurnal mëson se ka pasur paknaqësi lidhur me emërimin e personit në fjalë sepse i

njejti është pensionist dhe brenda nga partia kanë kërkuar që postin në fjalë të drejton person më i

ri.

Nga BDI çdoherë kanë theksuar se kuadrove të rinj do u japin më shumë përparësi për të drejtuar

me drejtoritë dhe institucionet publike, por shembulli në fjalë dëshmon krejtësisht të kundërtën.

Jo zyrtarisht mësohet se shumë kuadro të rinjë kanë pasur ambicie për postin në fjalë, por që nuk

kanë gjetur mbështetje brenda partisë për tu emruar si zëvendës-drejtor në TIRZ.