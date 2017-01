BDI dhe VMRO-DPMNE më 10 maj të 2014 kishin arritur marrëveshje të përbashkët për koalicionim, e cila u firmos midis dy liderëve të dy partive Ali Ahmeti dhe Nikolla Gruevski, informon INA.

Zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani atëkohë kishte arsyetuar arritjen e marrëveshjes. Atëkohë kjo marrëveshje e BDI ishte theksuar se ajo ishte marrëveshje e përkohshme me VMRO-në, që pas 6 muajve do të revidohej. Gjashtë mujori do të vlerësojë procesin e integrimit në NATO dhe BE.(INA)