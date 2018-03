BDI kërcënon, LSDM kërkon mirëkuptim

Kryetari i Parlamentit, Talat Xhaferi, nuk pritet të thërret seancë plenare për një javë me qëllim që ti

jepet kohë partive parlamentare që të arrijnë marrëveshje në lidhje me miratimin e Ligjit për gjuhët

pas dështimit të ditës së martë që i njëjti të hidhet në votim. Në të njëjtën vijë me të janë dhe

deputetë e BDI-së që thonë se nuk do të ketë seancë plenare tjetër pa u miratuar Ligji për gjuhët.

Nga ana tjetër, zyrtarë të lartë të LSDM-së thonë se mund të veprojnë siç thotë BDI, por për shtetin

nuk do ishte mirë të luajnë në mënyrë kaq agresive. Deputetë të BDI-së thonë se debati mbi

amendamentet është harxhuar në lexim të dytë, ndërsa sa i përket vërejtjeve të presidentit,

shprehen se është në vullnetin e shumicës nëse i përfill apo jo. “Ne jemi Parlamenti dhe në këtë

organ ka një shumicë që vendos për çështje të rëndësishme në vend dhe miraton ligjet. Kjo shumicë

nuk ka pse të përfill vërejtjet e presidentit e as amendamentet për të cilat debati thjeshtë është

harxhuar në lexim të dytë. E ka thënë dhe kryetari i Parlamentit, nuk jemi ne ata që vlerësojmë nëse

një ligj është në pajtim me Kushtetutën apo jo, por ne votojmë ligjet që i propozon Qeveria”, thonë

deputetë e BDI-së. Siç shprehen ata, seancë nuk do të ketë pa u votuar Ligji për gjuhët, ndërsa janë

të sigurt se atë do ta votojnë dhe deputetë e LSDM-së. “Jemi të sigurt se Ligji do të votohet edhe nga

deputetët e LSDMsë, ndryshe nuk do të bëhet kjo punë. Seancë plenare nuk do të ketë pa u votuar

ky ligj. Tjetra, neve nuk na intereson forma se si VMRO do ti përkrah ligjet reformuese meqë ky është

një problem tjetër që nuk duhet të lidhet me Ligjin për gjuhëtështë problem si i menaxhon LSDM

punët me VMRO-në”, thonë deputetë e BDI-së. Ata përmendin rastin e njëjtë kur në vitin 2008,

presidenti i atëhershëm, Branko Cërvenkovski, nuk e nënshkroi Ligjin për gjuhët dhe të njëjtin u

detyrua ta nënshkruaj përsëri. “Në vitin 2008 kishim të njëjtën situatë kur presidenti Branko

Cërvenkovski refuzoi ta nënshkruaj Ligjin për gjuhët, dhe e ktheu atë në Parlament bashkë më

vërejtjet që normalisht – shumica e atëhershme nuk i përfilli dhe e votoi tekstin e njëjtë të Ligjit, bile

në mos gabohemi – atëherë kishte dhe deputetë të LSDM-s që votuan pro ligjit. Pas kësaj,

Cërvenkovski u detyrua ta nënshkruaj Ligjin për gjuhët meqë ashtu e thotë Ligji dhe Kushtetua dhe

po njëjtë do të detyrohet ta nënshkruajë edhe presidenti Ivanov”, thonë për gazetën KOHA deputetët

nga Grupi parlamentar i BDI-së. Në LSDM, sekretari i përgjithshëm i partisë, Aleksandër Kiracovski

pajtohet me deputetët e BDI-së që shumica mund të vendos gjithçka vetëm, por siç thotë ai, nuk do

të ishte mirë për shtetin./koha