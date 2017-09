BDI me Merko sërish do të garojë në Strugë, kandidati më i nominuar ?! (FOTO

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) ka caktuar kandidatin e saj për zgjedhjet lokale në

Strugë. Sipas burimeve partiake për INA, Ramiz Merko, ish-kryetar i komunës dhe aktualisht

ministër për tërheqjen e investimeve është kandidati që ditëve të ardhshme do të zyrtarizohet.

Merko ka marrë dritë jeshile edhe nga kryesia e BDI-së, por edhe nga gati të gjitha nëndegët

e kësaj partie.

Ramiz Merko gjatë procesit të brendshëm partiak për zgjedhjen e kandidatit për kryetar

komune mori më shumë nominime për të qënë kandidatë i BDI-së në garën për Strugën.

Ditëve të fundit ai i pyetur nga mediat se a do të kandidojë për kreun e Komunës së Strugës,

theksoi se nëse BDI, dhe lideri Ali Ahmeti i kërkojnë të marr atë përgjegjësi, atëherë do të

bëhet pjesë e garës dhe do ta marr në konsiderat kandidimin.

Nga Këshillat Vendor të BDI-së, nominime morën edhe kandidatët e tjerë Faton Pollozhani,

Armend Shaqiri, Azdren Memeti ,Ylber Sela. (INA)