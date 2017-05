BDI nuk është projekt shqiptar, prandaj nuk e kupton politikën autoktone të BESËs

EMAD MEHMETI

Në fillim thanë se Lëvizja BESA është projekt turk. Pastaj thanë se është në shërbim të LSDM-së, e tani ky “opinionisti” që siç duket ka mendim por jo edhe kokë, thotë se prej moti e paska ditur se Lëvizja BESA paska qenë projekt i VMRO-DPMNE-së. Zotërinj të trembur të BDI-së, mos u ngutni me vlerësime sepse kurrë nuk ia keni qëlluar, ngaqë ju as për vetëveten tani më nuk e keni të qartë se kujt i shërbeni dhe projekt i kujt jeni – përpos që dihet se kurrë nuk u keni shërbyer shqiptarëve. Zotërinj të BDI-së, ju ftoj të keni durim sepse para nesh janë zgjedhjet lokale kur përfundimisht do ta kuptoni se Lëvizja BESA është autoktone, autonome dhe autentike shqiptare dhe pikërisht pse është e tillë ajo juve ju huton dhe assesi nuk arrini t’i kuptoni veprimet e saj!